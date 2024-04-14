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Spor Fernando Santos, herkes çok üzgün: Yaşananlar ortaya çıktı, isyan bayrağı çekildi! Kamuoyunda mercek altında
Spor

Fernando Santos, herkes çok üzgün: Yaşananlar ortaya çıktı, isyan bayrağı çekildi! Kamuoyunda mercek altında

Yeniakit Publisher
2024-04-14 00:24:00 - 2024-04-14 00:27:06
Fernando Santos, herkes çok üzgün: Yaşananlar ortaya çıktı, isyan bayrağı çekildi! Kamuoyunda mercek altında

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Yılport Samsunspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından gündem oldu! Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos beIN SPORTS mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Şu anda durum zor. Son 3 maçı düşünürsek, son 3 maçta kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı. İlk yarı, çok iyi başladık. Şanslar yakaladık, golü de bulduk. 2-3 de yapabilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık ama sonra geri çekilmeye başladı takımımız. Bu geri çekilmeyi engellemek için Alex'i oyuna aldım ama tam o zamanlarda gol yedik. Oyuncularım istediler, denediler. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok.

Herkes çok üzgün. İlk yarıda gayet net pozisyonlar bulduk, 2-3 yapabilirdik ama olmadı. Hücum aksiyonu anlamında üretkendik sonra bu üretkenlik düştü. İkinci yarıda aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini söyledim ama geri çekildik. Rakibimiz de hiç olmayan pozisyondan gol buldu. Oyuncularım çok uğraştı ama olmadı. Bazen futbolda bunlar oluyor, diyecek bir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.(beinsports)

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