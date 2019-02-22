Fernando Muslera: VAR olsaydı turu biz geçerdik

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, 0-0 sona eren Benfica maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

Çok üzgünüz. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum ama bir yandan da gönlüm el vermiyor. Hak ettiklerini düşünmüyorum. İlk maça bakıyorsunuz ve haksız bir penaltı. Bu maçta bariz golümüz verilmiyor. Hak etmediğimiz bir şekilde elendik. Başkalarının kararlarıyla elenmek daha çok canımızı yakıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde uygulanıyorsa, Avrupa Ligi'nde VAR olması gerekiyor. Bugün de, ilk maçta da var sistemi olsa bugün turu geçen taraf biz olacaktık.