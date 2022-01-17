Fernando Muslera ayrılıyor mu? Muslera gönderilecek mi?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı Sakatlık sebebiyle 8-10 hafta sahalardan uzak kaldı. Muslera’nın sakatlanması sonrası GS Kulübünde rahatsızlıklar da baş göstermeye başladı.

Muslera gönderilecek mi?

TV100 kanalına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün, Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağını söyledi. Işıtan Gün yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın orta sahada ya da forvette yaşanan sorunların çözümünden önce Muslera’nın ayrılığı sonrası iyi bir kalecinin takıma katılması gerektiğini söyledi. Işıtan Gün, “6 ve 9 numaradan önce bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera düzelse bile, iyileşse bile biz çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Muslera ile yollarımızı ayıracağız” diye konuştu.

Muslera'nın sözleşmesi ne zaman bitecek?

Sarı-kırmızılıların sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmeye hazırlandığı Fernando Muslera'nın Galatasaray ile mukavelesi mevcut şartlarda 30 Haziran 2024'te sona erecek. Fernando Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giydi. Tecrübeli file bekçisi bu mücadelelerde ağlarında 32 gol gördü. Uruguaylı eldiven aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda başarılarla dolu bir kariyer geçirdi. Tecrübeli eldiven, Galatasaray kariyerine 14 kupa sığdırdı.

Muslera kimdir?

Fernando Muslera 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Uruguay Montevideo Wanderers takımının altyapısında kalecilik yaptı. Daha sonra aynı takımda profesyonel olarak kariyerine devam etti. Kısa süre içinde yıldızı parlayan sporcuya İtalyan takımı olan Lazio'dan teklif geldi. Spor kulübüyle 3 milyon euro'ya anlaşarak takıma transfer oldu. Fakat Muslera ilk sezon oynanan maçlarda çok az yer alabildi. Fakat 2. sezon maçlarda büyük başarılar elde ederek takımını İtalya Kupası zaferine taşıdı.

Oynanan farklı maçlarda kendini gösteren Muslera pek çok ödüle layık görüldü. 2010 yılı IFFHS tarafından dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi. Fernando Muslera 2011-2012 sezonu öncesi 6.750.000 euro'luk bir ücretle Galatasaray'a transfer oldu. Bunun yanında 19 maç boyunca gol yemeyerek büyük bir rekora imza attı.