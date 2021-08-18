Son şampiyon Beşiktaş, önemli isimleri renklerine bağladı. İsmi Beşiktaş ile anılan Fernando Lucas Martins, A Spor'a konuştu. Martins, "Şu anda boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşabilirim. Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle" açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Fernando Lucas Martins kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Fernando Lucas Martins kimdir kaç yaşında?

Fernando Lucas Martins 3 Mart 1992'de Brezilya'da dünyaya geldi. 2001 yılında Gremio altyapısında kariyerine başlayan Fernando Lucas Martins, 2010'da A Takıma yükseldi.

Gremio formasıyla 88 maça çıkar ve 3 gol atan ön libero kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Fernando Lucas Martins, 1 Temmuz 2013'te 11 milyon Euro'ya Shakhtar Donetsk'e imza attı.

Fernando Lucas Martins 2015 yılında ise Sampdoria'ya imza attı. Bir sezon sonra Fernando Lucas Martins, Spartak Moskova'ya 12.5 milyon Euro'ya imza attı. Burada 98 maça çıkan Brezilyalı 12 gol atıp 10 asist yaptı.

30 Temmuz 2019'da Fernando Lucas Martins, Çin ekibi Beijing Guoan'a kiralandı. Ardından Çin ekibi futbolcunun bonservisini aldı.

Fernando Lucas Martins, Beijing Guoan formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Fernando Lucas Martins, 8 maçta Brezilya Milli takım forması giydi.