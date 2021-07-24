Fernandes GS'de

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında PSV karşısında 5-1'lik skorla ağır bir yenilgi alan Galatasaray, transferde gaza bastı. Dün akşam saatlerinde Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanohlt transferlerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes'in kulübü Benfica ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Türkiye'de kariyerini sürdürmek isteyen Fernandes ile günler önce el sıkışan Galatasaray, kısa süre içinde transferi KAP'a bildirmeye hazırlanıyor.

7. transfer olacak

Transfer sezonu başladığı günden beri yerli Aytaç Kara, Alparslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden sarı kırmzıılı kulüp; Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanohlt için de KAP bildirimi yapmıştı. Galatasaray, Fernandes'i kadrosuna katarak bu seneki 7. transferini yapmış olacak.