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Spor Fermuarlı paylaşım sonrası dikkat çeken 'oruç' iddiası
Spor

Fermuarlı paylaşım sonrası dikkat çeken 'oruç' iddiası

Başakşehir'den ayrılan Demba Ba'nın Aykut Kocaman'la "oruç" nedeniyle kavga ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:01:00 -
Fermuarlı paylaşım sonrası dikkat çeken 'oruç' iddiası

Medipol Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi. Ayrılık sonrası Senegalli yıldızın twitter hesabındaki fermuar fotoğrafı dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre Ba, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'la oruç konusunda tartıştı. Haberde orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildiği aktarıldı.

Kocaman kararı için, "Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum" açıklaması yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamalarda "Demba Ba’yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Ba söz konusu fotoğrafı kaldırıp yerine Kuran'daki Mülk suresinden bir ayet paylaştı:

"He knows what is every heart - O, her kalpte ne olduğunu bilir"

Ba'nın kulüp yetkililerine bu paylaşım konusunda çok üzgün olduğunu ve kendisinin yanlış anlaşıldığını, paylaşımın futbolcu-teknik adam ilişkilerine bir gönderme olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

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