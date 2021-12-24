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Dünya Feribotta yangın: En az 37 ölü!
Dünya

Feribotta yangın: En az 37 ölü!

Bangladeş'in güneyinde kalabalık bir feribotta yangın çıktı. Yangın sonucu en az 37 kişi öldü, 100'e yakın kişi de yaralandı. Bazı kurbanlar suya atlamalarının ardından boğularak öldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 14:12:00 -
Feribotta yangın: En az 37 ölü!

Bangladeş'in güneyinde kalabalık bir feribotta yangın çıktı. Yangın sonucu en az 37 kişi öldü, 100'e yakın kişi de yaralandı. Üç katlı feribot, başkent Dakka'dan 250 kilometre mesafedeki Barguna kentine gidiyordu. Yangın, feribot gece Sugandha Nehri'nde ilerlerken çıktı. Bazı kurbanlar suya atlamalarının ardınan boğularak öldü. Çok sayıda kişinin ağır yanıkları olması nedeniyle faciada ölü sayısının büyük ihtimalle artabileceği belirtiliyor.

Yangın sırasında feribotta 500'e yakın yolcu vardı. Feribotun motor dairesinde başlayan yangının, hızla yayıldığı ve saatlerce sürdüğü bildirildi.

'Torunuma ne olduğunu bilmiyorum'

Yangından sağ kurtulan yaşlı bir kadın Fransız havber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Alt güvertede bir minderin üzerinde uyuyorduk. 9 yaşındaki torunum Nayeem benimleydi. Suya atladı. Ona ne olduğunu bilmiyorum"

Yangının soruşturulması için özel bir komite kuruldu.

Feribot kazaları Bangladeş'te sık yaşanıyor. Bunun nedenleri ise kalabalık seferler, feribotlarda düzenli bakım yapılmaması ve ülkede bulunan çok sayıda tersanedeki kötü güvenlik koşulları olarak sıralanıyor.

Ülkede feribotlar sık sık kötü hava koşulları nedeniyle de batıyor.

Haziran 2020'de, 50 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişi ölmüştü.

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