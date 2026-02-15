Feribot seferleri durduruldu!

Güney Marmara’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Şubat’ta Adalar hattı başta olmak üzere çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

Güney Marmara’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Şubat tarihlerinde planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Gestaş AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara Adalar hattında 15 Şubat’ta Erdek’ten saat 19.30 ve Marmara’dan saat 21.00 kalkışlı seferler hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı hatta Avşa’dan saat 06.00, Ekinlik’ten saat 06.20, Marmara’dan saat 07.00 ve Balıklı’dan saat 08.00 kalkışlı seferler de iptal edildi.

Öte yandan, Erdek’ten saat 11.00’de yapılması planlanan seferin tarifeye uygun şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da 15 Şubat’ta saat 16.00’daki Tekirdağ–Saraylar–Erdek, saat 17.00’deki Tekirdağ–Marmara–Avşa–Erdek ile Erdek–Avşa–Marmara–Erdek, saat 19.00’daki Saraylar–Erdek seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca Marmara ve Avşa limanlarından yapılması planlanan tüm seferlerin de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Yetkililer, hava durumuna bağlı olarak yeni iptaller yaşanabileceğini vurgularken, yolcuların firmaların resmi duyurularını takip etmeleri istendi.

Kaynak: AA