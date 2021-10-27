Son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi. Buna göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Peki Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı."

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor: Başkan Ferhat Gündoğdu (Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür.)

MHK üyeleri kimler?

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu

Ferhat Gündoğdu kimdir?

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.