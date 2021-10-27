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Spor Ferhat Gündoğdu kimdir kaç yaşında? Ferhat Gündoğdu hangi görevlerde bulundu?
Spor

Ferhat Gündoğdu kimdir kaç yaşında? Ferhat Gündoğdu hangi görevlerde bulundu?

Ferhat Gündoğdu kim? Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu görevine getirildi. Futbolseverler, ‘Ferhat Gündoğdu kimdir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Ferhat Gündoğdu kim? Ferhat Gündoğdu kaç yaşında? Ferhat Gündoğdu mesleği nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:09:00 -
Ferhat Gündoğdu kimdir kaç yaşında? Ferhat Gündoğdu hangi görevlerde bulundu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi. TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.

Ferhat Gündoğdu kimdir kaç yaşında? Ferhat Gündoğdu hangi görevlerde bulundu?

Pek çok kişi Ferhat Gündoğdu’nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Ferhat Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu, Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

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