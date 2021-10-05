Ferguson'dan laf arasında Solskjaer'e eleştiri

Juventus'ta geçirdiği 3 sezonun ardından mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği söylentileri ortalarda dolanan Ronaldo, ani bir kararla Manchester United'a imza atmıştı. Efsanesi olduğu takıma harika bir şekilde dönen Ronaldo, çıktığı maçlarda farkını ortaya koymayı başardı.

Bu sezon oldukça iddialı bir kadro oluşturan Manchester United, Ronaldo'nun haricinde Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi yıldızları da kadrosuna katmıştı.

Oluşturulan kadroyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Kırmızılar, Ole Gunnar Solskjaer'in kararlarını eleştirmeye başladı.

İplerin gerilmesine neden olan maç ise geçtiğimiz hafta oynandı. Ligde Everton ile karşılaşan Manchester United, sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlamayan Ronaldo, ikinci yarıda oyuna dahil olsa da skoru, takımı lehine çevirmeyi başaramadı.

Maç sonunda ise Portekizli yıldızın oldukça sinirli olduğu ve kimseyle konuşmadan direkt olarak soyunma odasına gittiği görüldü.

Yaşananlardan sonra artık gönderilmesi beklenen Ole Gunnar Solskjaer'e bir eleştiri de Manchester United efsanesi Alex Ferguson'dan geldi.

İngiliz basını, Ferguson'un dünya şampiyonu boksör Khabib Nurmagomedov ile yaptığı kısa sohbette Solskjaer'i eleştirdiğini yazdı.

The Sun'da yer alan haberde, United'ın neden kazanamadığına dair düşüncelerini aktaran Ferguson, "Sanırım Ronaldo'nun oynamadığını gördüler..." dedi. Khabib, Ferguson'a cevap olarak Ronaldo'nun ikinci yarıda oyuna girdiğini söyledi. Ferguson ise "Ama her zaman en iyi oyuncularınızla başlamalısınız." diye ekledi.

Ole Gunnar Solskjaer, Ronaldo'yu yedek bırakmasının nedenleri şöyle açıklamıştı:

"Çarşamba günü büyük bir çaba, büyük bir duygusal ve fiziksel çıkış gösterdi. Bu yüzden onu dinlendirmek gerekiyordu."