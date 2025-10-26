Ferdi Zeyrek’in eşi Belediyeden 160.000 TL maaşa bağlandı! Zeyrek’in eşine ballı maaş!

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Yolsuzluk iddialarıyla ve vurgun rezaletleriyle gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. 9 Haziran’da havuzlu ultra lüks villasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Manisa Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatını istismar malzemesi haline getiren CHP’liler, teselliyi yine kamu kaynaklarında buldu. Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i hem YKS sınavında hem de üniversiteye kayıt sırasında yalnız bırakmayarak “babacan lider” pozu veren Özgür Özel yönetimindeki CHP’nin, Ferdi Zeyrek’in ev hanımı eşi Nurcan Zeyrek’e ise “huzur hakkı” adı altında ballı maaş bağladığı ortaya çıktı. İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu parasını yandaşlara akıtan CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, Zeyrek’in vefatından yaklaşık iki ay sonra karısı Nurcan Zeyrek’i belediye iştirak şirketi BESOT’a ‘Yönetim Kurulu Üyesi’ olarak atadığı öğrenildi. Devletin resmi yayın organı konumundaki Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan verilere göre, Nurcan Zeyrek, 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’da BESOT Manisa Belediyesi Müşavirlik Mühendislik Müteahhitlik Hizmetleri Ulaşım Toplu Taşımacılık Sosyal Tesisler İşletmeciliği Turizm ve Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Yönetim Kurulu Üyesi” seçildi. Gönül almak için maaş bağlanan acılı eş, 28.07.2027 tarihine kadar görevde kalmaya devam edecek. Nurcan Zeyrek’in her ay 160 bin TL maaş alacağı öne sürüldü. Kamu parasıyla yapılan ahde vefa ile ilgili ısrarla aradığımız belediye yetkilileri ise skandal atama ile ilgili haberlerinin olmadığını öne sürdü. Araştırma yapacaklarını belirten Özel Kalem Müdürlüğü yetkilileri, aradan geçen süreye rağmen herhangi bir dönüş sağlamadı. Yapılan atamalarda Ferzi Zeyrek’ten sadece bir ay önce geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz ile aynı soyadı taşıyan kimsenin olmaması ise CHP’li belediyelerdeki çifte standardı gözler önüne serdi.

