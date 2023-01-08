Ferdi Tayfur'un kızı "maneviyatım ağır basıyor" deyip, bıraktı!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. "Maneviyatım ağır basıyor!" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan fotoğraflarını da sildi. Ünlü isim ayrıca nişanlanıp 15 günde ayrılıp sonra yeniden barıştığı nişanlısından da ayrıldı.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un önceki tarihlerde şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızları Tuğçe Tayfur, sahneyi bıraktı. Bu sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" demişti.

Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan pozlarını da sildi. Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızları Tuğçe Tayfur üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. 15 gün sonra nişan atan Tayfur sonra nişanlısıyla yeniden barışmıştı. Ancak bu barışma da uzun sürmedi ve Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile ayrıldıklarını duyurdu.