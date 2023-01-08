  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ferdi Tayfur'un kızı "maneviyatım ağır basıyor" deyip, bıraktı!
Medya

Ferdi Tayfur'un kızı "maneviyatım ağır basıyor" deyip, bıraktı!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını duyurmuştu. "Maneviyatım ağır basıyor!" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan fotoğraflarını da sildi. Ünlü isim ayrıca nişanlanıp 15 günde ayrılıp sonra yeniden barıştığı nişanlısından da ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 15:40:00 - 2023-01-09 17:37:53
Ferdi Tayfur'un kızı "maneviyatım ağır basıyor" deyip, bıraktı!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. "Maneviyatım ağır basıyor!" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan fotoğraflarını da sildi. Ünlü isim ayrıca nişanlanıp 15 günde ayrılıp sonra yeniden barıştığı nişanlısından da ayrıldı.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un önceki tarihlerde şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızları Tuğçe Tayfur, sahneyi bıraktı. Bu sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" demişti.

Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan pozlarını da sildi. Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızları Tuğçe Tayfur üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. 15 gün sonra nişan atan Tayfur sonra nişanlısıyla  yeniden barışmıştı. Ancak bu barışma da uzun sürmedi ve Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile ayrıldıklarını duyurdu.

 

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kanaryam

Bu ne ara üç defa evlendiki ???? şimdikindede ayrilmiş maşallah maaşallah. ???? Necla nazır gibi kapanacak bunu anladım . Güzel bir düşünce.Allah herkese hidayet versin ,buna verdiği hidayet gibi...

Meraklı

Çok merak ediyorum haberlerinizin başlıklarını kim nasıl hazırlıyor? Bazende sırf merak edip tıklayalım diye garip başlıklar atıyorsunuz ama habere bakınca pekde ilgisi olmuyor. Ayrica siteniz Opera tarayicisinin mobil versiyonu ile pek uyumlu degil bazi görselli haberlerinizi açarken takılıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23