Ferdi Tayfur hayranı Bekir, beş gündür aranıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerel halk tarafından sokaklarda hayranı olduğu Ferdi Tayfur'un şarkılarını seslendirmesiyle bilinen tanınan Bekir Coşkun'dan yaklaşık bir haftadan buyana haber alınamıyor. Yakınları ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Bekir'in bulunması için güvenlik güçleri de çalışma başlattı.

Milas'ta ailesiyle birlikte ikamet eden, Milas sokaklarında özellikle sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkılarını seslendirmesiyle tanınan Bekir Coşkun'dan 3 Eylül Cumartesi gününden beri haber alınamıyor. Ailesi tarafından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda da bulunulan Bekir'in en son otogar tarafında görüldüğünü belirten, Milas'ın yerel sanatçılarından Erkan Erol da sosyal medya hesaplarından Bekir'in bulunması için duyuru paylaşımları yaptı.

Bekir'in daha önceleri de birkaç gün kaybolduğunu fakat daha sonra ortaya çıktığını belirten Erol, "Ailesiyle sık sık görüşmeye çalışıyoruz. Hepimiz şuanda bulunması için elimizden geleni yapıyoruz. Ailesi de bizler de hayatından endişe ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bulunur" dedi.