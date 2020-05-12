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Yerel

Ferdi Tayfur böbrek ameliyatı oldu

Şarkıcı Ferdi Tayfur, Antalya'da böbrek ameliyatı oldu. Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:17:00 -
Ferdi Tayfur böbrek ameliyatı oldu

Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan Tayfur'u tedavisi için Antalya’ya davet etmişti.

Ferdi Tayfur ise nakil ameliyatı için Özel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’ni tercih etti. 25 Nisan’da Antalya’ya gelen ve tetkikleri yapılan Tayfur’a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt’un bir böbreği nakledildi.

Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur’un taburcu edildiği,  haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan Tayfur'un kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris’teki çiftliğine geçeceği belirtildi.

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