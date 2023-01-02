Ferdi Kadıoğlu transferini resmen duyurdular! Haber az önce geldi...

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor mu? Adı birçok Avrupa deviyle anılan başarılı futbolcunun yeni takımının Inter olacağı belirtiliyor. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu aldığı rakamın tam 14 katına elinden çıkarmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu sezon Jesus'la birlikte inanılmaz bir ivme yakalayan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımını duyurdular. Habere göre Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu tam 14 katına satabilir.

Performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu için birçok Avrupa devi sıraya girmişti. Aksam.com.tr'nin İtalyan basınından aktardığı habere göre ise 23 yaşındaki futbolcunun en ciddi talibi Inter. Denzel Dumfries'ı 30 milyon euroya satmaya hazırlanan İtalyan devi, oyuncunun yerini Ferdi Kadıoğlu ile dolduracak.

Akşam'a göre; Serie A ekibinin Ferdi Kadıoğlu için masaya koyacağı ilk rakam 15 milyon euro olacak. Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul etmesi beklenmezken, Sarı-Lacivertlilerin talebi en az 20 milyon euro. Dumfries'tan gelecek rakamın da etkisiyle Inter'in bu seviyelere çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinin 20 milyon euro ve üstü bir rakamla gerçekleşmesi halinde Ali Koç da bireysel rekorunu kırmış olacak. Fenerbahçe, başkan Koç döneminde yapılan transfer satışlarıyla dikkat çekerken bu alanda zirvede 20 milyon euro ile Vedat Muriqi yer alıyordu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 2 asistlik katkı verdi.