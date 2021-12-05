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Spor Ferdi Kadıoğlu sözleşmesi uzatılacak mı?
Spor

Ferdi Kadıoğlu sözleşmesi uzatılacak mı?

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile mukavele uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Peki, Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi ne kadar uzatılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 15:40:00 -
Ferdi Kadıoğlu sözleşmesi uzatılacak mı?

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak. Sarı-lacivertlilerin yetenekli futbolcuyla sözleşme uzatıp uzatmayacağı ise merak konusu.

Ferdi Kadıoğlu sözleşmesi uzatılacak mı?

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sözlemşesini uzutmak istiyor. Geçen sezona kadar normalde hücumda kanatta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle önce sol tarafta kanat bekine dönüştü, son haftalarda da sağ bek pozisyonunda görev almaya başladı. Yeni yerinde başarılı bir performans gösteren ve performansıyla alkış toplayan Ferdi'nin sözleşmesini uzatmak için de yönetim harekete geçti. 2018 yılında NEC Nijmegen'den transfer edilen 21 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.

Avrupa'nın bazı kulüplerinin de radarında olduğu genç yıldızını kimselere kaptırmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, Ferdi'nin tarafıyla görüşmelere başladı. 21 yaş altında Hollanda adına oynayan ve henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Türk asıllı futbolcuya 5 yıllık bir sözleşme teklif edildiği gelen haberler arasında yer alıyor.

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