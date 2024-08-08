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Spor Ferdi Kadıoğlu için servet değerinde teklif!
Spor

Ferdi Kadıoğlu için servet değerinde teklif!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 10:01:00 -
Ferdi Kadıoğlu için servet değerinde teklif!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu için önerilen bonservis bedeli ise dikkat çekici boyutta.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu için önerilen bonservis bedeli ise dikkat çekici boyutta.

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kadıoğlu, Brighton'ın radarına girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Brighton'ın, milli futbolcu için bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu belirtildi. Bu teklif, Fenerbahçe yönetimini de düşünmeye sevk etti.

Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen altyapısında yetiştikten sonra 2018-2019 sezonunun başında 1 milyon 400 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekerken, A Milli Futbol Takımı'nda da 20 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin, Brighton'ın bu cazip teklifi karşısında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği, hem Fenerbahçe camiasında hem de Türk futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.
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