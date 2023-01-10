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Spor Ferdi Kadıoğlu adım adım Bundesliga'ya!
Spor

Ferdi Kadıoğlu adım adım Bundesliga'ya!

Bu sezon performansıyla zirve yapan Ferdi Kadıoğlu, birçok kulübü peşine taktı. Oynadığı oyunla dikkat çeken başarılı oyuncuya bir teklif de Alman ekibinden geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 18:27:00 -
Ferdi Kadıoğlu adım adım Bundesliga'ya!

Bu sezon performansıyla zirve yapan Ferdi Kadıoğlu, birçok kulübü peşine taktı. Oynadığı oyunla dikkat çeken başarılı oyuncuya bir teklif de Alman ekibinden geldi. Almanya basınında çıkan haberlere göre bir süredir Ferdi Kadıoğlu'nu izleyen Borussia Mönchengladbach yetkilileri oyuncu için onayı verdi. Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. 

Fenerbahçe'de son iki sezondur performansını üst seviyeye çıkaran Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği şimdiden merak konusu. Devlerin takibindeki Ferdi'ye yeni bir talip daha çıktı. Saha içi ve dışında örnek bir profil olan Ferdi Kadıoğlu için konuşulan rakamlar da ciddi seviyelerde.

Borussia Mönchengladbach'ın teklif yapması beklenen ilk oyuncunun Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi. Alman basınında yer alan habere göre Siyah-beyazlı ekip genç yıldız için 15 milyon euroyu gözden çıkarttı. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine iddialı bir şekilde ilerlerken, takımın en önemli silahını düşük bedellerle satmayı düşünmüyor.

Akşam'a göre; öte yandan Fenerbahçe yönetimi 25 milyon euronun altı bir teklifi değerlendirme niyetinde değil. Ferdi Kadıoğlu, 2020'de 2.5 milyon Euro olan piyasa değerini performansıyla 12 milyon euro seviyelerine getirmişti.

Bu sezon 25 maça çıkan genç oyuncu sadece 2 asist yapabildi. Toplam 2.173 dakika forma şansı buldu.

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