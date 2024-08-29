  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in yalan üstüne yalanları! Aldıkları rüşvetleri gizlemek için suçluyorlar!

Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!

CHP’li Sinop Belediye Başkanının derdi vatandaşı gerdi! Subaylar neden karımın elini sıkmadı! Başkanın karısının eli sıkılmalı mı sıkılmamalı mı?

İBB'ye başıboş köpek davası!

Irkçılık namussuzluktur: Metroda toka satan Suriyeli çocuğa tokat attı!

İsrail televizyonunda skandal olay: Tecavüzcü askeri 'kahraman' ilan ettiler!

Adil Öksüz’ü o kaçırmıştı! Talimat kimden geldi?

Türkiye'nin savunması dünya medyasında! 6 ülkenin tercihi Türkiye oldu

Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan iddianame düzenlendi

Dünya devleri ile yarışıyoruz… Küresel piyasalarda 69 nükleer reaktörde inşa sürüyor! Türkiye ilk 5’te
Spor Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro kazandırcak dedik ama! Fenerbahçe'nin kasasına bakın ne kadar girecek
Spor

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro kazandırcak dedik ama! Fenerbahçe'nin kasasına bakın ne kadar girecek

Yeniakit Publisher
2024-08-29 12:27:00 -
Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro kazandırcak dedik ama! Fenerbahçe'nin kasasına bakın ne kadar girecek

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den 30 milyon euro'ya Brighton'a transfer oldu. Ancak Fenerbahçe, Ferdi'nin eski kulübü NEC Nijmegen'e ödeme yapacak ve kasasına 30 milyon euro girmeyecek.

Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonuslar karşılığında Brighton'a transfer etti.

Ancak Fenerbahçe'nin kasasına tam 30 milyon euro girmeyecek.

NEC NIJMEGEN'E YÜZDE 10 PAY

Fenerbahçe, bonuslar dışında 30 milyon euro'ya Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu için oyuncunun eski kulübü NEC Nijmegen'e pay verecek.

Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi ile anlaşması gereği NEC Nijmegen'e satıştan yüzde 10 pay verecek.

Fenerbahçe, Nec Nijmegen'e 3 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.

Ayrıca 'FIFA Dayanışma Katkı Payı' kapsamında Hollanda ekibine 500 euro da katkı payı ödenecek.

Ancak bu payı Ferdi'nin yeni kulübü Brighton ödeyecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de 204 maça çıkan milli futbolcu, 18 gol atarken 22 asist yaptı.

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

Ferdi Kadıoğlu yeni takımına çok iyi geldi
Ferdi Kadıoğlu yeni takımına çok iyi geldi

Spor

Ferdi Kadıoğlu yeni takımına çok iyi geldi

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek

Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek

Ferdi Kadıoğlu'nun peşinden 9 ayrılık daha! Mourinho kapıyı gösterdi: Size ihtiyacım yok
Ferdi Kadıoğlu'nun peşinden 9 ayrılık daha! Mourinho kapıyı gösterdi: Size ihtiyacım yok

Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun peşinden 9 ayrılık daha! Mourinho kapıyı gösterdi: Size ihtiyacım yok

Ferdi transferinin mali detayları belli oldu!
Ferdi transferinin mali detayları belli oldu!

Spor

Ferdi transferinin mali detayları belli oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23