Ferdi için kesenin ağzını açtılar!

Geride kalan sezon gösterdiği performansı EURO 2024'te taçlandıran Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi.

Bu kulüplerden birisi de Manchester United... İngiliz basını, Kırmızı Şeytanların Ferdi Kadıoğlu'nun transferini noktalamak için harekete geçtiğini yazdı.

Haberde; United'ın Luke Shaw ve Tyrell Malacia gibi sol beklerinin olduğu ancak Malacia'nın sakatlığının uzayacak olması nedeniyle Ferdi'nin transferinin gündeme geldiği yazıldı.

Milli futbolcunun aynı zamanda sağ bekte de oynayabileceği ve burada rahatlıkla Aaron Wan-Bissaka ile forma rekabetine girebileceği aktarıldı.

ESPN'de yer alan haberde, transferin 30 milyon sterlinin üzerinde bir rakama biteceği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Takvim