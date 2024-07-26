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Spor Ferdi için kesenin ağzını açtılar!
Spor

Ferdi için kesenin ağzını açtılar!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 11:47:00 -
Ferdi için kesenin ağzını açtılar!

İngiliz devi Manchester United’ın Fenerbahçe’nin en değerli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı.

Geride kalan sezon gösterdiği performansı EURO 2024'te taçlandıran Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi.

Bu kulüplerden birisi de Manchester United... İngiliz basını, Kırmızı Şeytanların Ferdi Kadıoğlu'nun transferini noktalamak için harekete geçtiğini yazdı.

Haberde; United'ın Luke Shaw ve Tyrell Malacia gibi sol beklerinin olduğu ancak Malacia'nın sakatlığının uzayacak olması nedeniyle Ferdi'nin transferinin gündeme geldiği yazıldı.

Milli futbolcunun aynı zamanda sağ bekte de oynayabileceği ve burada rahatlıkla Aaron Wan-Bissaka ile forma rekabetine girebileceği aktarıldı.

ESPN'de yer alan haberde, transferin 30 milyon sterlinin üzerinde bir rakama biteceği belirtildi.
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Kaynak: Takvim

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