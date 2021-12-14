Fenerliler Koç'u havalimanında karşıladı ama bakın ne için
Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ya mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, mücadelenin ardından takıma ve yönetime tepki gösterdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu. Kazansa Trabzonspor'la olan puan farkını 9'a indirecek olan sarı-lacivertli takıma, taraftarları maçın ardından tepki gösterdi. Gaziantep'te havalimanında Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, takım otobüsünün gelmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca teknik direktör Vitor Pereira'ya da tepki gösterdi.