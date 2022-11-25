  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fener'in yıldızı Premier Lig yolcusu!
Spor

Fener'in yıldızı Premier Lig yolcusu!

Çağlar Söyüncü ile yol ayrımına gitmesi beklenen Leicester City, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 13:40:00 -
Fener'in yıldızı Premier Lig yolcusu!

Çağlar Söyüncü ile yol ayrımına gitmesi beklenen Leicester City, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşine düştü.

Premier Lig ekibi Leicester City, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerine arayışa başladı.

Kadroya stoper takviyesi yapmak isteyen Leicester City, Fenerbahçeli Attila Szalai'yi listeye aldı. İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper içi sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.

Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol+3 asiste imza attı. Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol+1 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23