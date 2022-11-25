Fener'in yıldızı Premier Lig yolcusu!
Çağlar Söyüncü ile yol ayrımına gitmesi beklenen Leicester City, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşine düştü.
Çağlar Söyüncü ile yol ayrımına gitmesi beklenen Leicester City, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşine düştü.
Premier Lig ekibi Leicester City, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerine arayışa başladı.
Kadroya stoper takviyesi yapmak isteyen Leicester City, Fenerbahçeli Attila Szalai'yi listeye aldı. İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper içi sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.
Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol+3 asiste imza attı. Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol+1 asistlik katkı sağladı.