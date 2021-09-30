Fener'in Olympiakos kadrosu
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Pelkas, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Sokratis, Cisse, Aguibou Camara, Mohamed Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Reabciuk, Soares