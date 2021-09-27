Fener'in hakemi Beşiktaş'a atandı!

UEFA'dan yine skandal bir atama geldi.Eintracht Frankfurt – Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertlilerin penaltısını tekrarlatmayan Massimiliano Irrati Ajax-Beşiktaş maçının VAR hakemi oldu.

Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la Johan Cruyff Arena’da oynayacağı karşılaşmayı Fransa’dan Benoit Bastien yönetecek. Yarın saat 19.45’te başlayacak mücadelede Bastien’in yardımcılıklarını Hickham Zakrani ve Auleien Berthomieu yapacak.

UEFA, VAR'a ise skandal bir atama yaptı. Sabah'ın haberine göre; Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin penaltısını tekrarlatmayan Massimiliano Irrati yine aynı görevde olacak.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, 17 Eylül'de Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelmişti. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin uzatma dakikalarında bulduğu gol VAR'da bulunan hakem Massimiliano Irrati'e takılmıştı. 90+2. dakikada Dimitris Pelkas penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dönen topu Berisha tamamladı ancak VAR'da bulunan Massimiliano Irrati'nin uyarısıyla bu gol iptal edildi.