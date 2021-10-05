Fener'in 'Canavarı'na özel madde!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın özel isteğiyle Çin'den takıma katılan ve Canavar lakaplı Min-jae Kim'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Çin kulübü BJ Guoan’dan yıllık 3.5 milyon kazanmasına rağmen Fenerbahçe’ye gelmek için 1.5 milyon Euro’luk fedekarlık yapan, yıllık 2 milyon Euro kazanan Kim’in sözleşmesinde yer alan 9 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunmakta. Oyuncunun ayrıca başkan Ali Koç'un özel isteğiyle bu sezon sonuna kadar özel serbest kalma bedeli maddesini kullanamayacak.

Geldiği günden beri Pereira'nın üçlü savunma sistemindeki vazgeçilmez ismi olan Güney Koreli stoper için yönetim özel bir madde koydurdu. Futbolcunun önümüzdeki sezonlarda ise büyük rakamlarla Avrupa'ya gitmesinin önü açılacak. Bu sayede Fenerbahçe, yıllık 2 milyon euroya mal edeceği oyuncudan yüksek bir kar sağlama amacını güdüyor. Başkan Ali Koç ayrıca, “Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yap ben hayalini gerçekleştirmek için her türlü yanında olacağım” sözünü vererek futbolcunun transfer konusunda kafasının karışmasını istemiyor.