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Fener'i iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ekvadorlu futbolcunun, Pazar günün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 14:58:00 -
Fener'i iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ekvadorlu futbolcunun, Pazar günün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.

Son oynanan Helsinki maçında forvet yokluğundan bu bölgede Zajc’ı sahaya süren Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’ya Ekvadorlu golcüden iyi haber geldi.
31 yaşındaki futbolcunun pazar günü oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği son antrenmanın ardından netleşecek.
Helsinki karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın durumu ise çekilecek MR’ın ardından belli olacak.

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Yorumlar

Vedad

Ha var, ha yok. Cek Cak Ali'nin harika(!)transferlerinden biri bu.
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