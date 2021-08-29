Fener'e Japon orta saha
Transferin son haftasını girilirken Fenerbahçe bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı yarın İstanbul'a getiriyor.
Transferin son haftasını girilirken Fenerbahçe bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı yarın İstanbul'a getiriyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’den orta sahaya takviye geldi.
Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara ve Hidemasa Morita ile her konuda anlaşma sağladı.
Ön libero pozisyonunda forma giyen Japon futbolcu, yarın 17.25’te İstanbul’a gelecek.