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Spor Fener'e Hatay maçı öncesi büyük şok!
Spor

Fener'e Hatay maçı öncesi büyük şok!

Enner Valencia, dizinde ağrıları nedeniyle Fenerbahçe'nin Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:24:00 -
Fener'e Hatay maçı öncesi büyük şok!

Enner Valencia, dizinde ağrıları nedeniyle Fenerbahçe'nin Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi.

Takımın en golcü oyuncusu olan Enner Valencia, kadrodan çıkarıldı.

Trabzon maçına yedek başlamıştı

Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Valencia, Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

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