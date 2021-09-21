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Spor Fener'de Serdar sevinci
Spor

Fener'de Serdar sevinci

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 14:29:00 -
Fener'de Serdar sevinci

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile yapılan müsabakada köprücük kemiği kırılan 29 yaşındaki santrfor, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda pas ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı yenilenme ve aktif dinlemeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Miha Zajc takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa'nın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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