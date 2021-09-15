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Spor Fener'de Pelkas sevinci
Spor

Fener'de Pelkas sevinci

Süper Lig'de son olarak Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ilk hafta maçında karşılaşacağı Eintracht Frankfurt maçına hazırlanırken müjdeli bir haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 12:49:00 -
Fener'de Pelkas sevinci

Süper Lig'de son olarak Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ilk hafta maçında karşılaşacağı Eintracht Frankfurt maçına hazırlanırken müjdeli bir haber geldi.

Henüz sezon başı olmasına rağmen üst üste gelen sakatlıklarla kötü günler geçiren Fenerbahçe'ye bu kez bir başka sakat oyunusundan iyi haber geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle bu sezon şu ana kadar hiç forma giyemeyen Dimitrios Pelkas'ın iyileşme süreci tamamlandı. Yunan futbolcu teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda Eintracht Frankfurt'a karşı forma giyebilecek.

Geçen sezon PAOK'tan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig'de 32 maça çıkan Pelkas 7 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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