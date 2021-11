Fener'de bir kriz daha

Fenerbahçe'de istikrarsız gidiş devam ediyor. Dün İzmir'de Göztepe karşısında 1-1'le sahadan ayrılan Sarı-Lacivertliler'de Pereira ile İrfan Can Kahveci arasındaki soğukluk gündeme bomba gibi düştü. Pereira tarafından bir türlü kadroda devamlı kendine yer bulamayan İrfan Can Kahveci'nin ise takımdaki geleceği şimdiden konuşulmaya başlanırken, Mesut Özil'le havasını yumuşatan Portekizli teknik adamın İrfan Can konusundaki tavrı ise merak ediliyor...