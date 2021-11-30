Fener'de bir kriz daha

Fenerbahçe'de istikrarsız gidiş devam ediyor. Dün İzmir'de Göztepe karşısında 1-1'le sahadan ayrılan Sarı-Lacivertliler'de Pereira ile İrfan Can Kahveci arasındaki soğukluk gündeme bomba gibi düştü. Pereira tarafından bir türlü kadroda istikrar sağlayamayan İrfan Can Kahveci'nin ise takımdaki geleceği şimdiden konuşulmaya başlandı...

Fenerbahçe’nin son haftalardaki yükselen yıldızı olan İrfan Can Kahveci, çıkışını Göztepe maçında da sürdürdü. Serdar Dursun’un golünde adrese teslim ortayı yapan, özellikle hücumda Fenerbahçe'nin en etkili ismi olan milli oyuncu, ikinci yarının sonlarında değişiklik tabelasında numarası görmesinin ardından ise çılgına döndü.

78. dakikada yerini Diego Rossi'ye bırakan yıldız futbolcu, Vitor Pereira'nın bu kararı beğenmedi. İrfan Can, el hareketlerinin yanı sıra kenara söylenerek gelirken, Mesut Özil'e, "Ben böyle bir şey görmedim" dedi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sinirli bir şekilde yedek kulübesine yönelirken, hocası Pereira ile iletişim kurmaktan kaçındı.

Girdiği 14 ikili mücadelenin 9’unu kazanan, 3 top kapıp 2 pas arası yapan ve 75. dakikada sarı kart görüp, 78. dakikada kenara gelen İrfan Can'ın oyundan alınması Fenerbahçeli taraftarları da çıldırttı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Sarı Lacivertli ekip taraftarları Pereira'nın bu hamlesine isyan etti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 9 karşılaşmada forma giydi. İrfan Can oynadığı bu karşılaşmalarda ise 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.