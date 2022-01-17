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Spor Fenerbahçe'yi reddetmişlerdi! Kovuldular
Spor

Fenerbahçe'yi reddetmişlerdi! Kovuldular

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirmek istediği Nuno Espirito Santo ile Rafa Benitez kovuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 08:03:00 -
Fenerbahçe'yi reddetmişlerdi! Kovuldular

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirmek için görüştüğü Nuno Espirito Santo'nun görevden alınmasının ardından, bir diğer görüştüğü isim olan Rafa Benitez de kulübü Everton ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe sezon başında Vitor Pereira’yı göreve getirmeden önce birçok hocayla görüşmüştü. Sarı-Lacivertliler’i reddeden teknik adamların kariyeri pek de iyi gitmedi. Bu isimlerden Nuno Espirito Santo’nun Tottenham macerası 5 ay sürmüştü. Rafa Benitez de Everton’da peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından kovuldu.

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