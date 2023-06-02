Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Bakalım ne olacak?
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de dev derbi öncesi tehlike çanları çalıyor. Fenerbahçe derbiyi kaybederse 6.6 milyon TL gelirden olabilir.
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de dev derbi öncesi tehlike çanları çalıyor. Fenerbahçe derbiyi kaybederse 6.6 milyon TL gelirden olabilir.
Süper Lig'de 2022-23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe zafere ulaşamadı.
Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslerken, Fenerbahçe için bir başka olasılık ortaya çıktı. Haber7'ye göre;
Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe, 2. sıradan da olabilir.
77 puanı bulunan Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kaybetmesi durumunda 74 puanlı Beşiktaş'ın gerisinde kalabilir.
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İkili averajda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gerisinde
Fenerbahçe ikili averajda Beşiktaş'ın gerisinde bulunuyor. Sarı-Lacivertlilerin derbiyi kaybedip, Beşiktaş'ın 2'de 2 yapması durumunda Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamlayacak.
Fenerbahçe'nin ligi 3. bitirmesi halinde Sarı-Lacivertliler 6.6 milyon TL'lik gelirden de olacak.
Kanarya sezonu 2. bitirirse 26.5 milyon TL, 3. bitirirse ise 19.9 milyon TL'yi kasasına koymuş olacak.