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Spor Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber!
Spor

Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber!

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren Joao Pedro, 10 dakika sonra çok ciddi bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sakatlığını gören Mert Hakan Yandaş'ın suratının ifadesi ise izleyenlerin aklından çıkmadı. Joao Pedro'nun son durumu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 15:16:00 -
Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber!

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren Joao Pedro, 10 dakika sonra çok ciddi bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sakatlığını gören Mert Hakan Yandaş'ın suratının ifadesi ise izleyenlerin aklından çıkmadı. Joao Pedro'nun son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun başına gelen sakatlık tüm camiayı derinden etkiledi. Bileğini çok acı bir şekilde sakatlayan yıldız oyuncu oyuna devam edemeyerek saha kenarına gelmişti.

Joao Pedro'nun sakatlandığı anda takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'ın yüz ifadesi izleyenlerin aklında yer etti. Büyük üzüntü yaşayan Mert Hakan, Joao Pedro'ya destek oldu. Sahadan ayrılana kadar yanında duran Mert Hakan'ın desteği taraftarlardan tam not aldı.

Joao Pedro'nun ayak bileği çok şiştiği için dün bir tespit yapılamamıştı. Joao Pedro’nun bileğinin ciddiyet durumu, dizinin çok önünde olduğu öğrenildi. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'ndan gelen bu haber, Fenerbahçe taraftarını derinden sarstı.

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