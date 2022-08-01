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Spor Fenerbahçe'ye transferde bakın kim rakip oldu!
Spor

Fenerbahçe'ye transferde bakın kim rakip oldu!

Fenerbahçe’nin uzun süredir ilgilendiği 28 yaşındaki İspanyol stoper Pablo Mari için Silvio Berlusconi’nin sahibi olduğu Serie A ekibi Monza da devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 14:49:00 -
Fenerbahçe'ye transferde bakın kim rakip oldu!

Fenerbahçe’nin uzun süredir ilgilendiği 28 yaşındaki İspanyol stoper Pablo Mari için Silvio Berlusconi’nin sahibi olduğu Serie A ekibi Monza da devreye girdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Jashua King, Willian Arao, Joao Pedro, Gustavo Henrique ve Luan Peres ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde hedefte defans transferi var.

Atilla Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın stoper bölgesine takviye yapacak olan Fenerbahçe’nin listesinde bulunan Pablo Mari’de bir transfer gelişmesi yaşandı.

Berlusconi talip oldu

Tutto Mercato adlı sitedeki habere göre; Fenerbahçe'nin, kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Arsenal oyuncusu Pablo Mari'ye Berlusconi’nin kulübü Monza'nın talip olduğu belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda Udinese'de forma giyen İspanyol futbolcuyu, Serie A ekibinin transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi. Kariyerine RCD Mallorca'da başlayan 28 yaşındaki stoperin 5 milyon euro güncel piyasa değeri bulunmakta.

Monza'nın sahibi Silvio Berlusconi, transfer edeceği futbolcular için bazı fiziksel gereksinimlerini ortaya koymuştu.

Buna göre Monza’ya transfer olan bir futbolcunun İtalyanca bilmesi gerekli. Takıma katılan oyuncunun dövme, küpe ve sakalının olmaması saçlarının ise doğru şekilde şekillendirilmesi gerekiyor aksi taktirde Monza oyuncuyu transfer etmiyor.

 

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