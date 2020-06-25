  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:42:06 -
Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tolga Ciğerci'nin 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı