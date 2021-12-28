Fenerbahçe'ye teknik adamlık için sürpriz isim!

Fenerbahçe teknik direktörlük için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertli yönetimin yeni yılın ilk haftasında teknik direktörlük koltuğuna kimi getireceği merakla bekleniyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren Joachim Löw-Kartal birlikteliği konuşulurken, diğer bir aday Slaven Bilic’in Fenerbahçe iddiaları için ‘dedikodu’ demesi bu ihtimali zayıflattı.

Geçen yıl gündeme gelen Nenad Bjelica’nın NK Osijek’le Hırvatistan şampiyonluğunu kovalaması ve tazminat sorunu bu seçeneği de zayıflatıyor.

Kulüpte adı geçen Alex de Souza için henüz net bir adım atılmazken takımı sezon sonuna taşıyacak isimlerin arasına Roberto Carlos’un da eklendiği öğrenildi.

Halen dünya yıldızı olduğu Real Madrid’de futbol elçiliği, kurumsal direktörlük görevlerini yürüten efsane sol bekin Türkiye’yi yakından tanıması, 2.5 yıl forma giydiği Fenerbahçe’yi ve taraftarları sevmesi camiada özlenen sıcak havayı oluşturabilme ihtimaliyle 6 ay için düşünülen isimler arasına adının bir anda öne çıktığı da öğrenildi.