Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un talimatıyla Roma'nın 23 yaşındaki santrforu Patrik Schick için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un talimatıyla Roma'nın 23 yaşındaki genç santrforu Patrik Schick için görüşmelere başladı. Transferde son 1 haftaya girilirken Fenerbahçe'de hareketlilik hızlandı. Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç'tan onayı alan Damien Comolli, İtalya'ya giderek Çek futbolcu Schick ve kulübü Roma'yla görüşmelere başladı. Futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe, Roma'ya teklifini iletti. Oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin kısa sürede bu transferi açıklayabileceği belirtildi. Santrforun dışında sağ kanatta da forma giyebilen Çek futbolcu, geçen sezon 31 maç forma giyip 5 gol kaydetmişti. Çekya Milli Takımında da değişmez ismi olan Schick, Roma'nın bu sezon Serie A'da oynadığı ilk maçta süre alamadı. Kolarov görüşmesi de oldu! Comolli, Roma Kulübüyle, yılan hikayesine dönen Kolarov transferini de görüştü. Roma Kulübünün yetkilileri istediği rakamda indirim yapmayı düşünmediğini iletse de bu transferde umutların tamamen tükenmediği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.