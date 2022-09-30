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Spor Fenerbahçe'ye sezon sonu büyük kaynak!
Spor

Fenerbahçe'ye sezon sonu büyük kaynak!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'da flaş bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, Mergim Berisha'nın bonservisini almaya karar verdi. Golcü oyuncu için 4 milyon euro (72 milyon TL) ödenecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 10:55:00 -
Fenerbahçe'ye sezon sonu büyük kaynak!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'da flaş bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, Mergim Berisha'nın bonservisini almaya karar verdi. Golcü oyuncu için 4 milyon euro (72 milyon TL) ödenecek.

Geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan transfer edilen ve performansından memnun kalınmayan Mergim Berisha, tekrardan ülkesi Almanya'ya transfer oldu. 24 yaşındaki golcü oyuncu Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralık olarak transfer olduktan sonra sergilediği performansıyla Augsburg'un bonservisini almasını sağlıyor. İşte detaylar...

İddialara göre, Fenerbahçe 'ye 5 milyon Euro'ya transfer edilen Berisha'nın kiralık sözleşmesindeki 4 milyon Euro'luk (72 milyon TL) opsiyon maddesini Augsburg, sezon sonunda kullanacak.

Akşam'a göre; Augsburg da 3 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Berisha, geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında ise 4 gol atmayı başarmıştı.

Berisha 2021 yazında 5 milyon euro karşılığında Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olurken 24 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 33 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

 

 

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