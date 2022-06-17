Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız geliyor!

Yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından transferde vitesi yükseltirken Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen duyurarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmıştı. Gündemdeki bir diğer isim olan Bruno Henrique'nin sakatlığı sonrası farklı hücumda farklı isimlere yönelen Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sezona yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile hazırlanan Fenerbahçe transfer dönemine en hızlı giren ekip olarak ön plana çıkmış durumda şu ana kadar Lincoln Henrique ve eski Galatasaraylı Bruma transferlerini resmi olarak açıklayan Sarı-Lacivertli ekip birçok isimle de temaslarını sürdürürken İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

GERRARD ŞANS VERMİYOR!

İngiliz basınından Birminghammail'in haberine göre, kanat ve orta saha ospsiyonlarını güçlendirmek isteyen Sarı Kanarya, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sakatlanan ve Afrika Uluslar Kupası dönüşü sonrası Gerrard'ın çok fazla şans vermediği Aston Villa'nın 26 yaşındaki oyuncusu Bertnard Traore ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hücumda 1 numaralı aday olarak gösterilen Bruno Henrique'nin yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Bertnard Traore ihtimali kuvvetlenirken transfer görüşmelerinin başladığı da haberde yer verilen detaylar arasında yer aldı.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR!

Gerrard tarafından forma şansı verilmeyen Burkina Fasolu oyunucunun da takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifini sıcak bakabileceği de gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Premier Lig'de 9 maça çıkan Traore 277 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısında bulunamadı.