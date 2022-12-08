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Spor Fenerbahçe'ye Ocak'ta golcü geliyor!
Spor

Fenerbahçe'ye Ocak'ta golcü geliyor!

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı nedeniyle Slavia Prag'ın golcüsü Peter Olayinka'yı transfer etmek için girişimlere başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 13:24:00 -
Fenerbahçe'ye Ocak'ta golcü geliyor!

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı nedeniyle Slavia Prag'ın golcüsü Peter Olayinka'yı transfer etmek için girişimlere başlayacak.

Fenerbahçe, devre arasında transfer harekatını stoper üzerinden kurgulamıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un her röportajında bu bölgeye transfer istemesi sebebiyle yerli-yabancı birçok isimle ön görüşmeler yapılıyordu.

Ancak Joao Pedro'nun uzun sürecek sakatlığı planları bozdu. İtalyan futbolcu 3 ay kadar forma giyemeyecek. Ayrıca yıldız oyuncunun sezonu kapatma ihtimali de bulunuyor.

Fenerbahçe onun kontratını dondurup yerine bir forvet almayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde ise Ocak ayı için Peter Olayinka var.

Slavia Prag'ın golcüsünü sezon sonu renklerine bağlamayı düşünen yönetim, kararını öne çekmek zorunda kaldı.

27 yaşındaki hücum oyuncusu için Çekya ekibiyle kısa süre içinde temas kurulacak.
Kontrat yılında olduğu için düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek.

Peter Olayinka kariyeri boyunca Slavia Prag B, Bylis, Dukla Prag, Zulte Waregem, Skenderbeu ve Slavia Prag formalarını taşıdı. Toplamda 301 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 81 defa fileleri havalandırırken 48 de asist yaptı.

Olayinka'nın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Nijeryalı futbolcu ülkesinin milli takımında 4 karşılaşmada görev aldı.

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