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Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

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DHA Giriş Tarihi:

Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü İsa Bozkurt (44) ile yanındaki Ramazan Karataş (41), hayatını kaybetti.

#1
Foto - Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Alaçat Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye görei Seydikemer'den Kaş'a giderken İsa Bozkurt’un kontrolünü yitirdiği 48 AEM 492 plakalı otomobil, refüje çarptı.

#3
Foto - Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Bozkurt ile yanındaki Ramazan Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

#5
Foto - Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

Hayatını kaybeden İsa Bozkurt ve Karataş'ın cenazeleri, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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