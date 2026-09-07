Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü İsa Bozkurt (44) ile yanındaki Ramazan Karataş (41), hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü İsa Bozkurt (44) ile yanındaki Ramazan Karataş (41), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Alaçat Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye görei Seydikemer'den Kaş'a giderken İsa Bozkurt’un kontrolünü yitirdiği 48 AEM 492 plakalı otomobil, refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Bozkurt ile yanındaki Ramazan Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden İsa Bozkurt ve Karataş'ın cenazeleri, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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