Efsane model sahneden çekiliyor! Selefleri belli oldu!

Coupe ve Cabrio sürprizi Şirketin ürün yöneticisi Bernd Körber’in yılın başlarında yaptığı açıklamalar, yeni i3’ün teknik olarak i4’ün halefi olacağını doğrulamıştı. BMWBLOG’un son raporlarına göre şirket, pazara bağlı olarak i4 üretimini en geç 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamen sonlandıracak. Ancak i4’ün vedası, elektrikli mobilite tutkunları için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. BMW, bu kasanın ardından doğrudan bir Gran Coupe sunmayı planlamasa da ürün gamında eksikliği hissedilen üstü açık (cabrio) ve coupe modellerini tamamen elektrikli yapısıyla yeniden hayata geçirmeyi hedefliyor. Almanya'da çekilen fotoğraflar, Neue Klasse mimarisi üzerine inşa edilecek bu elektrikli cabrio modelinin yolda olduğunu net bir şekilde gösteriyor.