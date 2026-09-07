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Efsane model sahneden çekiliyor! Selefleri belli oldu!

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Efsane model sahneden çekiliyor! Selefleri belli oldu!

Alman lüks otomobil devi BMW, elektrik modeli İ4'ün üretimini 2027 yılından itibaren sonlandırmayı düşünüyor. İ4 'ün yerine ise elektrikli coupe ve cabrio modellerini öne çıkarmayı planlıyor.

#1
Foto - Efsane model sahneden çekiliyor! Selefleri belli oldu!

Alman şirket, yaşlanan i4 modelinin fişini çekmeye hazırlanırken, ortaya çıkan boşluğu çok daha tutkulu ve iddialı gövde tipleriyle doldurmayı hedefliyor.

#2
Foto - Efsane model sahneden çekiliyor! Selefleri belli oldu!

Coupe ve Cabrio sürprizi Şirketin ürün yöneticisi Bernd Körber’in yılın başlarında yaptığı açıklamalar, yeni i3’ün teknik olarak i4’ün halefi olacağını doğrulamıştı. BMWBLOG’un son raporlarına göre şirket, pazara bağlı olarak i4 üretimini en geç 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamen sonlandıracak. Ancak i4’ün vedası, elektrikli mobilite tutkunları için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. BMW, bu kasanın ardından doğrudan bir Gran Coupe sunmayı planlamasa da ürün gamında eksikliği hissedilen üstü açık (cabrio) ve coupe modellerini tamamen elektrikli yapısıyla yeniden hayata geçirmeyi hedefliyor. Almanya'da çekilen fotoğraflar, Neue Klasse mimarisi üzerine inşa edilecek bu elektrikli cabrio modelinin yolda olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

#3
Foto - Efsane model sahneden çekiliyor! Selefleri belli oldu!

i3 Touring de yolda

#4
Foto - Efsane model sahneden çekiliyor! Selefleri belli oldu!

BMW, Neue Klasse ile başlattığı tasarım ve teknoloji rüzgârını yalnızca sportif modellerle sınırlı tutmayacak.

#5
Foto - Efsane model sahneden çekiliyor! Selefleri belli oldu!

Şirketin ürün gamına ekleyeceği bir diğer önemli gövde tipi ise station wagon sevenleri heyecanlandıracak olan i3 Touring olacak. Tamamen elektrikli i3 Touring’in 2027’nin ortalarına doğru yollara çıkması bekleniyor.

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