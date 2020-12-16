Fenerbahçe'ye kötü haber: Max Kruse'ye 71 milyon lira tazminat ödeyecek
Mahkeme Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki davayı karara bağladı. Buna göre sarı lacivertli ekip, Alman futbolcuya 7,5 milyon euro yaklaşık 71 milyon lira tazminat ödeyecek.
Fenerbahçe'ye mahkemelik olduğu eski futbolcusu Max Kruse ile davadan kötü haber geldi.
Alman futbolcuyu haklı bulan mahkeme sarı lacivertlilerin Kruse'ye 7,5 milyon euro yaklaşık 71 milyon TL tazminat ödemesine karar verdi.
Alman basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar karara itiraz hakkının bulunduğu ve sarı lacivertli takımın bu hakkı kullanacağı belirtildi.
Apar topar Union Berlin'e gitti
Fenerbahçe, geçen sezon sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse'ye dava açmıştı. Fenerbahçe'den ani bir kararla ayrılan Kruse, Union Berlin'e imza atmıştı.