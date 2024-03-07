Fenerbahçeye kötü haber! Becao'nun durumu netleşti

Maçın 80. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Becao için yapılan detaylı tetkikler sonucunda, sağlık durumu netlik kazandı. Çekilen MR sonucunda, ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildiği belirlendi.

Bu sakatlık nedeniyle Becao'nun en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, Brezilyalı stoper sezon başında Pendikspor ile oynanan bir maçta hamstring grubundaki tendonunun kopması sonucu ameliyat olmuştu.

Becao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 14 maça çıkarken, 1 gol kaydetmişti. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olması, sarı-lacivertli takımın defans hattında önemli bir eksiklik doğurabilir.

Fenerbahçe Teknik Direktörü ve sağlık ekibi, Becao'nun en kısa sürede sağlığına kavuşması için gerekli tedavilerin uygulanacağını belirtirken, oyuncunun önümüzdeki dönemdeki durumu yakından takip edilecek.