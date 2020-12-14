Fenerbahçe'ye koronavirüs şoku
Fenerbahçe'de bir idari personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Samandıra’da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir" denildi.
İşte Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım;