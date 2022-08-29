Fenerbahçe'ye Konyaspor'dan kırmızı kart!
Konya’daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir’de oynanan Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Konya’daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir’de oynanan Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
15. dakikada Konyaspor’da Bytyqi, sol kanattan taşıdığı topu, Fenerbahçe ceza sahası içindeki Muhammet Demir’e aktardı. Muhammet’in kontrol edemediği meşin yuvarlak auta çıktı.
22. dakikada Fenerbahçe’de Valencia, Adil’e yaptığı hareket sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
33. dakikada Bytyqi, savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza alanına giren Bytyqi’nin şutunda kaleci Altay, topu kontrol etti. 40. dakikada yeşil-beyazlı ekibin atağında, Soner Dikmen’in Fenerbahçe ceza sahasının solundan yaptığı ortada Muhammet Demir’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay’da kaldı. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.
54. dakikada Adil, Samuel’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
66. dakikada Bytyqi’nin ortasında Muhammet Demir kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini Eskişehir’de Konyaspor’a karşı aldı.
Kadın - Aile
Canan Karatay yasak listesi: Kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu tüketin! Kelle paça tarifi, malzemeleri