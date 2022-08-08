Fenerbahçe'ye kızdı, eşine bakın ne yaptı! Skandal olay

Fanatik Fenerbahçeli olan Kazım Ergen, futbol takımının oynadığı maç sonrasında sinirlendi. İstanbul'da gittiği karşılaşma sonrasında eve gelen Ergen, aldığı alkolün de etkisiyle terlik fırlatarak eşinin görme kaybına neden oldu. Ergen'e verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İstanbul'da yaşayan Kazım Ergen, fanatiği olduğu Fenerbahçe'nin müsabakalarından hiçbirini kaçırmıyordu. Ergen, 16 Aralık 2007'de Gençlerbirliği – Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta kazandıklarına sevinmeden futbolcuların oyununa kızdı.

Maçın ardından eve giden ve evde alkol alan Ergen, eşi Melek Ergen'in kendisiyle de ilgilenmediği gerekçesiyle tartışma çıkardı. eşi Melek Ergen ile tartışmaya başlayan Kazım Ergen, tartışmanın bir süre sonra büyümesiyle ayağında bulunan terliği eşi Melek Ergen'e fırlattı. Kazım Ergen'in fırlattığı terlik, Melek Ergen'in yüzüne isabet etti.

Sabah'ın haberine göre, Melek Ergen, yüzüne isabet eden terlik sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Melek Ergen'in gözünde, terliğin isabeti sonucunda görme kaybı meydana geldi. Bunun üzerine, Kazım Ergen'e, eşi Melek Ergen'e yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Soruşturma aşamasında, tedavi sonrasında olayla ilgili olarak İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor da yerini aldı. Raporda, Melek Ergen'in, yüzünden, yaşamsal tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığına yer verildi.

Hapis cezası aldı

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinde olayla ilgili olarak açılan davada Kazım Ergen, eşine yönelik olarak gerçekleştirdiği "Kasten yaralama" suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçunu eşine yönelik işlediği gerekçesiyle Kazım Ergen'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi

İlk derece mahkemesinin kararına itiraz edildi ve dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesine gitti. Daire, ek savunma verilmemiş olması gerekçesiyle dosya hakkında duruşma açtı. Daire, "kasten yaralama" suçundan mahkumiyet alan Kazım Ergen hakkındaki mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verdi. Kararda ayrıca, Kazım Ergen'in eşine yönelik gerçekleştirdiği "kasten yaralama" suçu dolayısıyla 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Dosya Yargıtay'a gitti

Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesinin kararıyla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, ilk derece mahkemesince Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereği ek savunma verilmemiş olması gerekçe gösterilerek, istinaf mahkemesince duruşma açıldığından bahsedildi.

Ceza onandı

Kararda, koşulları oluşmadığı halde ve gerekçesi gösterilmeden sanık hakkında TCK'nın ilgili maddesi gereğince "haksız tahrik indirimi" yapılmasının aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığına yer verildi.

Daire heyeti, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka uygun bularak, temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.