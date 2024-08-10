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Spor Fenerbahçe'ye karşı 15 yaşında kaleci
Spor

Fenerbahçe'ye karşı 15 yaşında kaleci

Yeniakit Publisher
2024-08-10 22:28:00 -
Fenerbahçe'ye karşı 15 yaşında kaleci

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, sarı-lacivertliler karşısına 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer ile çıktı.

Fenerbahçe, sezonu seyircisinin önünde Adana Demirspor'u konuk ederek açtı. Karşılaşmada Adana temsilcisinin sürpriz bir ilk 11 tercih etmesiyle Kadıköy, tarihi anlara şahitlik etti.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 YAŞINDA KALECİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un ilk 11'in sürpriz vardı. Adana temsilcisi, açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

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